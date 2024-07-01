ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси в начале недели на смену жаре придут дожди и грозы

В Беларуси в начале июля на смену аномальной жаре придут дожди и грозы. Уже завтра температура начнет понижаться: днем - от плюс 19 по северу и до 27 тепла - по юго-востоку. Пасмурно и ветрено будет и в середине недели.

А вот в выходные лето вновь возьмет курс на максимум, будет выше 32 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все