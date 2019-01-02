27 человек получили травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой в новогодние дни

В новогодние дни, 31 декабря и 1 января, 27 человек получили травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой по всей стране. 7 из них - в Гомельской области. 25 случаев - 1 января. Милиция установила уже 418 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий. Изъято более 7 млн единиц пиротехники. Составлено свыше 340 административных протоколов.