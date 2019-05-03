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В Беларуси в отдельных районах ожидаются осадки, возможны грозы

Похолодает и усилится ветер. Днем будет 17-20 тепла. Капризная погода задержится на все длинные выходные. Между тем, в стране сохраняется III-IV класс пожарной опасности. Пока запрет на посещение лесов снят в 14 районах Беларуси.

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