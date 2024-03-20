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В Беларуси в отношении представителей "Народных посольств" и "Белорусов зарубежья" возбуждены уголовные дела
В Беларуси в отношении так называемых "Народных посольств" и "Белорусов зарубежья" возбуждены уголовные дела. Для достижения целей по захвату в Беларуси власти неконституционным путем проплаченные лидеры оппозиции, представляющие беглых террористов и экстремистов, унизили само понятие дипломатии, создав так называемые "Народные посольства", "Белорусы зарубежья" и "Пиар-штаб". Целью подобных организаций стала изоляция дипломатических представительств МИДа нашей страны и блокирование любых контактов иностранных граждан, организаций и правительств с белорусскими дипломатами. Руководителями псевдопосольств и инфоцентров стали персонажи околорадикальных ячеек, заинтересованные в антиконституционной смене законно избранной власти.
Прикрываясь лживыми заявлениями о поддержке граждан Беларуси в реализации своих прав и свобод, экстремистские формирования развернули информационные кампании по дискредитации нашей страны в глазах западных политиков. "Самоотверженная помощь" скудоумной массы заключалась в том, что руководители и участники народных псевдопосольств путем манипулирования общественным сознанием активно генерировали информационно-политическое и экономическое давление на действующие органы власти и должностных лиц Беларуси, распространяли заведомо ложные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении страны, правовом положении граждан; призывали к введению санкций; разжигали социально-политическую и идеологическую вражду, занимались эскалацией антигосударственных протестных настроений в обществе. Таким образом они пытались причинить вред национальной безопасности. За маской построения так называемой новой Беларуси и формированием альтернативной системы органов власти стояла исключительная идея силового захвата государственной власти.
Следственный комитет располагает информацией более чем о сотни представителях радикальных диаспор. В отношении руководителей и участников этих сообществ возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования либо участие в нем. На имущество подозреваемых наложен арест, проводятся осмотры и обыски. Установлено более 30 объектов недвижимости, принадлежащих фигурантам на территории Беларуси. В СК заявили, что будут приняты все меры, направленные на привлечение виновных к ответственности и возмещение ими ущерба, в том числе в рамках процедуры специального производства.
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