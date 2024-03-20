В Беларуси в отношении представителей "Народных посольств" и "Белорусов зарубежья" возбуждены уголовные дела

Прикрываясь лживыми заявлениями о поддержке граждан Беларуси в реализации своих прав и свобод, экстремистские формирования развернули информационные кампании по дискредитации нашей страны в глазах западных политиков. "Самоотверженная помощь" скудоумной массы заключалась в том, что руководители и участники народных псевдопосольств путем манипулирования общественным сознанием активно генерировали информационно-политическое и экономическое давление на действующие органы власти и должностных лиц Беларуси, распространяли заведомо ложные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении страны, правовом положении граждан; призывали к введению санкций; разжигали социально-политическую и идеологическую вражду, занимались эскалацией антигосударственных протестных настроений в обществе. Таким образом они пытались причинить вред национальной безопасности. За маской построения так называемой новой Беларуси и формированием альтернативной системы органов власти стояла исключительная идея силового захвата государственной власти.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси