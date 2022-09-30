В Беларуси в преддверии профессионального праздника поздравляют лучших педагогов страны

Традиционно День учителя - это тот праздник, который направлен на то, чтобы поощрить и отдать дань уважения нашим педагогам, потому что в жизни каждого из нас был и учитель и наставник, и в этой связи очень сложно переоценить значимость и роль учителя в целом нашем обществе.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси