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В Беларуси в преддверии профессионального праздника поздравляют лучших педагогов страны

Беларусь в преддверии Дня учителя чествует лучших педагогов страны. Директора школ, преподаватели колледжей, воспитатели детских садов, педагоги и психологи. Почетные грамоты, благодарности, нагрудные знаки Министерства образования и цветы - в столице награды получили 38 педагогов за личный вклад в воспитание подрастающего поколения, добросовестную работу и профессионализм.

Традиционно День учителя - это тот праздник, который направлен на то, чтобы поощрить и отдать дань уважения нашим педагогам, потому что в жизни каждого из нас был и учитель и наставник, и в этой связи очень сложно переоценить значимость и роль учителя в целом нашем обществе.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси

После награждения для педагогов подготовили праздничный концерт.

Фото:БелТА

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