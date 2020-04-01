В Беларуси в прошлом году получили квартиры 22,5 тысячи семей

В Беларуси в прошлом году получили квартиры и таким образом улучшили жилищные условия 22,5 тысячи семей. Такие данные привел Национальный статистический комитет. Из 7 800 - это многодетные семьи. Кстати, их обеспечение жильем - одна из приоритетных и актуальных задач. Так, в городах Минской области в том числе и для многодетных возводят целые микрорайоны. Сразу четырнадцать домов, а это полторы тысячи квартир, начинают строить в Жодино. В городе машиностроителей возводят также и большую детскую поликлинику с центром реабилитации. Кстати, в Жодино появятся и два новых торговых центра. Один из них - в самом центре города - уже почти готов принять покупателей. Открытие планируется этим летом.



