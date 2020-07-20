В Беларуси в разгаре сезон заготовки грибов и ягод

Собирать чернику сейчас самое время, она сладкая, максимально насыщена витаминами. Первые лесные дары у любителей тихой охоты скупают кооператоры и частные заготовители. К тому же черника - это еще и экспортный продукт. Белорусскую ягоду любят в Прибалтике, Польше, Румынии. Это те страны, где уже наработаны контракты. Юлия Токарь составила черничный гайд.





Черничный урожай

60 километров на восток от столицы и мы в сосновом бору Червенского района. Этот черничник знают все местные жители. В хвойных лесах всегда богатый урожай - для растения здесь много влаги и тени. Поэтому в конце июля, когда черника самая сочная и полезная, у любителей ягод начинается настоящая гонка. И тут у каждого свои лайфхаки.

Татьяна Хилько, жительница г. Червеня:

"Мне руками собирать удобней. Вот так вешаю ведерко на пояс, очень все быстро у меня получается".

Собирать чернику разрешено и комбайнами

Кстати, в этом году собирать чернику разрешено и комбайном. Это гораздо быстрее, но есть ограничения.

Виктор Казаков, главный лесничий Червенского лесхоза: "Расстояние между зубьями должно быть минимум 05,см, края должны быть тупые, не заостренные".

Галина Казакова, жительница г. Червеня:

"Я всегда беру с собой фотоаппарат, делаю красивые кадры. Собираю для внуков, потом варенья сделаю, компоты варю. Сейчас самая вкусная ягода".

Заработать на лесном урожае

А кто-то готов и заработать на лесном урожае. На стихийных мини-рынках предлагают чернику, вишню, лисички. Литр домашней вишни - 2.80. А такая же баночка первой ягоды по 5-6 рублей.

Чернику принимают по 3-3,5 рубля за 1 кг

Цена у заготовителя действительно ниже. Но говорят, она варьируется. В приемном пункте нам объяснили разницу.

Алла Черникова, начальник отдела Березинского филиала Минского областного потребительского общества:

"Цена в первую очередь зависит от самой ягоды. Если она очищенная, мы ее берем для торговли в розничную торговую сеть. Соответственно цена на нее намного выше. В этом году мы ягоду принимали и по 2,50, и по 3 как в данный момент, и 3,50, и 3,70. Нам же надо не только ее купить, еще и продать по конкурентным ценам".

Белорусская черника пользуется спросом в Прибалтике, Польше и Румынии

Белорусская черника пользуется спросом и в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии. Уже сегодня 44 тонны экспортной ягоды хранится в холодильных камерах Березинского потребительского общества.

Валентина Борисевич, директор Березинского филиала Минского областного потребительского общества:

"Если в прошлом году мы заготовили порядка 42 тонн, то на сегодня мы имеем 44. И это еще только разгар сезона. Поэтому цена, конечно, разная. У нас 80 магазинов сети, кроме того, 10 разъездных заготовителей. Всю эту ягоду, которую мы заготавливаем, в основном продаем на экспорт".

Черники в этом году в лесах больше

По всей стране черники уже заготовлено свыше тысячи тонн. Ягод и грибов сейчас действительно в лесу много. Но не стоит забывать о том, что в жаркие дни действует запрет на посещение. Так что в погоне за прибылью главное не попасть на штраф.

Правила посещения леса