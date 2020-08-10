В результате беспорядков задержаны около 3 000 человек, есть пострадавшие

Правоохранители восстановили цепочку событий, которые происходили вчера вечером в Минске и некоторых белорусских городах. После закрытия избирательных участков поздно вечером, несмотря на просьбы проявить благоразумие и предупреждения правоохранителей, имели место беспорядки.



Провокации в адрес силовиков и противоправные действия, которые привели к столкновениям, были организованы группами агрессивно настроенных молодых людей. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Все подробности - в нашем репортаже.





Провокаторы пустили в ход так называемую схему с каруселями

Еще в середине дня на некоторых избирательных участках начала складываться напряженная ситуация. Люди не могли спокойно проголосовать, так как провокаторы пустили в ход так называемую схему с каруселями: умышленно тянули время, по 5-10 минут находились в кабинке, подолгу не покидали участок. Всеми возможными способами создавали очереди, особенно ближе к вечеру. В итоге в 20:00 многие готовы были кричать, что власти не дали проголосовать и украли их голос.

Президент лично распорядился продлить работу участков

Получив такую информацию, Президент лично распорядился продлить работу таких проблемных участков и дать всем желающим возможность проголосовать. Ведь очевидно, что под лозунгом "украли голос" эти люди пошли бы на площадь. После этого буквально через 20 минут на 32 участках люди разошлись. Всего же по всей стране была заблокирована работа 33 избирательных участков. Соответственно, была заблокирована работа и 33 избирательных комиссий. Члены этих комиссий подверглись огромному психологическому давлению, в их адрес напрямую звучали угрозы. Люди не могли покинуть свои участки, боясь расправы.

Последовала немедленная реакция: силами военных из службы безопасности Президента людей вывели сучастков. Эвакуация продолжалась до поздней ночи.

У Дворца спорта в Минске молодежь выходила на проезжую часть

Тем временем в МВД начала поступать тревожная информация: не дожидаясь завершения голосования, у Дворца спорта в Минске собирается агрессивно настроенная молодежь. На своем пути провокаторы выходили на проезжую часть, останавливали автомобили и пытались парализовать ситуацию в центре города.

Молодые люди, ведомые призывами в телеграм-каналах, рассредоточивались и двигались к точке сбора - к парку Победы.Это всего в нескольких сотнях метрах от Дворца Независимости. Несложно предположить замысел: собрать как можно больше людей и двинуться в сторону дворца. Зная об этом, отряд милиции особого назначения принимал меры по недопущению продвижения толпы, разворачивая ее и рассредоточивая.

Еще одна цель, которую наметили интернет-кураторы, - захват административных зданий. Толпа была направлена к УВД Минской области и собиралась идти на штурм. Кстати, этот прием был отработан больше пяти лет назад на западе Украины. Там протестующим удалось разоружить местные РУВД во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. Где этот арсенал, до сих пор неизвестно.

ОМОН встал на сторону протестующих - фейк

Белорусских протестующих весь вечер и всю ночь подпитывали самыми невероятными информационными фейками. Один из них тиражировался особенно усердно: "Лида и Кобрин опустили щиты" - мол, в этих городах ОМОН встал на сторону протестующих. Разумеется, на это не было ни намека.

В Минске на пути толпы, которая направилась к УВД области, встали правоохранители, против которых была применена физическая сила. Один из сотрудников был захвачен. Чтобы отбить своего коллегу, правоохранители вынуждены были применить специальные ружья, стреляющие резиновыми пулями. Стоит отметить, что призывы к захвату зданий распространялись также в Новогрудке, Кореличах и Гомеле. Против сотрудников МВД использовались осколки тротуарной плитки и коктейли Молотова.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

"В ходе осмотра нами зафиксировано использование в качестве орудий совершения преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарных плиток, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющейся жидкости. В настоящее время около 100 следователей работают на местах совершения преступлений. Многие из подозреваемых и задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана правовая оценка. Уже сейчас возбуждены уголовные дела по фактам участия в массовых беспорядках по различным частям статьи 293 УК РБ. Ответственность предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы".

Правоохранители просят впредь не поддаваться на провокации и нарушения общественного порядка. Будут приняты все возможные методы для защиты конституционного строя страны.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Но я убежден, что мы никогда в жизни этого не допустим, и я хочу, чтобы белорусы, которые слушают меня, понимали. Я сторонник того, чтобы были абсолютно разные политточки зрения, и я сам представляю одну из политических точек зрения. Не об этом речь. Речь о том, чтобы нами не манипулировали и не решали судьбу на улице те, кто сам сидит за границей. Вот это недопустимо. Это наши дети на улицу выходят! Наши белорусы! Не какие-то инопланетяне! И такие же белорусы охраняют общественный порядок, чтобы не проливалась кровь. Вот о чем мы должны думать!"

Вадим Боровик, политолог:

"Самое главное, что мы должны понимать, - это мир в нашей стране. То есть любые действия, которые могут привести в нашей стране к ущербу материальному, к ущербу жизни граждан - недопустимы. Мы живем в центре Европы. Мы должны демонстрировать европейскую толерантность к политическому выбору. Поэтому, естественно, вызывает возмущение любая агрессия. Для нас дорога жизнь любого гражданина. И того, кто носит форму, и того, кто имеет какую-то альтернативную точку зрения. Мы должны беречь друг друга - это самое главное".







В стране задержаны около 3 000 человек