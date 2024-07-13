В Беларуси в результате разгула стихии пострадали люди

Резкая смена погоды зафиксирована сегодня в Беларуси. К вечеру в Минске и ряде регионов аномальная жара сменилась ливнем и ураганными порывами ветра. Вырванные с корнем деревья, сорванные рекламные щиты.

К сожалению, в результате разгула стихии пострадали люди. На Цнянке дерево упало на троих человек. К огромному несчастью, одна девушка погибла.



В Ждановичах также от падения дерева пострадал ребенок. Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.



На усиленный режим работы переведены и энергетики.450 населенных пунктов оказались без электричества. Как сообщает Минэнерго, для устранения последствий задействованы 65 аварийных бригад.

На улице Веры Хоружей возле Комаровки в Минске стихия буквально за секунды изменила ландшафт двора до неузнаваемости, а одно из деревьев упало на стоящий автомобиль.

В Столбцовском районе из-за сильных порывов ветра на трассе поваленные деревья - ливень и молнии.

Ликвидация последствий непогоды