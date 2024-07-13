3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси в результате разгула стихии пострадали люди
Резкая смена погоды зафиксирована сегодня в Беларуси. К вечеру в Минске и ряде регионов аномальная жара сменилась ливнем и ураганными порывами ветра. Вырванные с корнем деревья, сорванные рекламные щиты.
К сожалению, в результате разгула стихии пострадали люди. На Цнянке дерево упало на троих человек. К огромному несчастью, одна девушка погибла.
В Ждановичах также от падения дерева пострадал ребенок. Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
На усиленный режим работы переведены и энергетики.450 населенных пунктов оказались без электричества. Как сообщает Минэнерго, для устранения последствий задействованы 65 аварийных бригад.
На улице Веры Хоружей возле Комаровки в Минске стихия буквально за секунды изменила ландшафт двора до неузнаваемости, а одно из деревьев упало на стоящий автомобиль.
В Столбцовском районе из-за сильных порывов ветра на трассе поваленные деревья - ливень и молнии.
Ликвидация последствий непогоды
К ликвидации последствий подключились не только оперативные службы, но и сами автомобилисты. Люди пытались оказать посильную помощь, расчищая дорогу от бурелома.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов