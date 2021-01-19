В Беларуси в РНПЦ травматологии и ортопедии ежедневно поступают около 100 пациентов с переломами после падений

В будни, отмечают медики, чаще травмируются пожилые, а самым травмоопасным местом считается выход из подъезда. В выходные увеличивается число пациентов со специфической, так называемой тюбинговой травмой. Врачи при этом отмечают - чаще после полета на ватрушке в приемном покое оказываются взрослые, а не дети, причем, с травмами тяжелыми - нередко переломами позвоночника. По данным Минздрава, с началом снежных дней за помощью к медикам с обморожениями и гололедными травмами обратились почти две с половиной тысячи человек.