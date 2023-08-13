В Беларуси в самом разгаре сбор грибов

В Беларуси погода благоприятствует тихой охоте. Она в самом разгаре. Грибной бум наблюдается в большинстве районов страны.

Благодаря проливным дождям и теплой погоде чаще всего в корзины попадают боровики, подберезовики, подосиновики и лисички. К сожалению, есть уже и первые жертвы отравления поганкой, поэтому специалисты рекомендуют неизвестные грибы обходить стороной и посещать только проверенные места. С собой обязательно надо брать питьевую воду и заряженный телефон.