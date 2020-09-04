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В Беларуси в выходные будет тепло, но дождливо

Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются завтра. Температура воздуха ночью составит от 7 до 15 градусов тепла. Днем 19-25 со знаком плюс. В воскресенье осадков станет больше. Ночью кратковременные дожди ожидаются в западных и центральных районах, а днем - на большей части территории страны. Такой температурный режим сохранится и на следующей неделе. В понедельник осадки ожидаются преимущественно по юго-востоку страны.

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