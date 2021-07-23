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В Беларуси в выходные до +29 °С и без осадков

В Беларуси долгожданная прохлада вновь уступит место жаре. До +29 °С и преимущественно без осадков ожидается в выходные.

Высокими градусами и грозами встретит начало следующей рабочей недели. Ожидается до +32 °С.


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