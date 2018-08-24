ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси в выходные - до 30-ти тепла

Преимущественно без осадков. Кратковременные дожди возможны лишь по западу Брестской и Гродненской областей. В начале следующей недели осадки накроют всю страну и с каждым днем будет становиться все прохладнее.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все