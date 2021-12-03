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В Беларуси в выходные мокрый снег и до -10°С

Первые выходные декабря будут морозными. Ночью до -10°С, днем +2°С. На дорогах прогнозируется туман и гололедица. Такая же погода белорусов ожидает в начале следующей недели.

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