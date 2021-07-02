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В Беларуси в выходные объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и до +27°С

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. В первые июльские выходные на большей части страны дождливо, местами сильные ливни и град. При этом максимальная температура составит до плюс 27°С.

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