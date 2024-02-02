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В первые февральские выходные в Беларуси ожидается весна

В Беларуси в выходные ожидается поистине весенняя погода. При этом неустойчивая: с дождями и сильным ветром, а ночью и вовсе пойдет снег.

Днем в субботу будет от 1 до 9 градусов тепла.В воскресенье похолодает, но лишь на пару градусов. Солнечная погода будет сменяться облачной, местами пройдет снег.

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