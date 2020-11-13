В Беларуси в выходные ожидаются дожди и мокрый снег

В ночь на субботу по северо-востоку возможно налипание мокрого снега, слабый гололед, местами туман и до минус 3-х. Днем от 0 до +6. Осадки ожидаются и в начале следующей недели. Такой температурный фон соответствует своим ноябрьским климатическим значениям.



