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Погода в Беларуси на предстоящие выходные: солнечно и до +17

Теплая и ясная погода ожидается в Беларуси в выходные. Днем от 11 до 17 тепла, ночью до плюс 7. Утром на дорогах возможен слабый туман - водителям стоит быть внимательными.

В первые дни ноября по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и до 14 тепла.

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