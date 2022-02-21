В Беларуси в январе 2022 года построено 4,1 тыс. новых квартир

В Беларуси в январе построено свыше 4 тысяч новых квартир. По данным Белстата, в первый месяц года 43 % нового жилья введено в эксплуатацию для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а каждая третья квартира построена в сельской местности. Отметим, в планах правительства в целом в 2022-м построить в стране свыше 4 млн квадратных метров жилья, из которых в январе в эксплуатацию уже введено почти 400 тыс.