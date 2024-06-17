Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси в январе - апреле 2024 года реальные денежные доходы населения выросли на 9,8 %

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - апреле 2024 года составили 109,8 % к уровню января - апреля 2023 года, сообщает Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3 %, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) - 22,9 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 8 %, доходы от собственности и прочие доходы - 4,8 %.

Статистические данные по денежным доходам сформированы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Фото: БЕЛТА