В Беларуси в январе-августе построили более 29 тыс. квартир

В январе-августе построили почти 30 тысяч квартир для белорусов. Таковы данные Белстата. Свыше 40 % квартир - для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сельские населенные пункты в январе-апреле пришлось почти 30 % от общего введенного по стране жилья.