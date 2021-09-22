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В Беларуси в январе-августе построили более 29 тыс. квартир

В январе-августе построили почти 30 тысяч квартир для белорусов. Таковы данные Белстата. Свыше 40 % квартир - для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сельские населенные пункты в январе-апреле пришлось почти 30 % от общего введенного по стране жилья.

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