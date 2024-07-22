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В Беларуси в январе - июне построили 18,3 тыс. новых квартир
В Беларуси за полгода построили свыше 18 тыс. новых квартир.
По данным Белстата, для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, отведено чуть более трети от всех введенных квадратных метров. Еще свыше 20 % - доля тех, кто строит с господдержкой. А треть новых построенных квартир - в сельской местности.
Больше всего жилья за 6 месяцев возведено в Минской области.
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