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В Беларуси ведется контроль за соблюдением режима самоизоляции
Действенной мерой по профилактике коронавируса является самоизоляция. Только строгое соблюдение правил позволит не допустить роста заболеваний. Контролировать этот процесс призваны самые разные службы, эпидемиологи, медики, правоохранительные органы. Ежедневно по всей стране людей на самоизоляции посещают специальные мобильные бригады. Они разъясняют правила поведения, уточняют самочувствие, проводят осмотры. К нарушителям применяют штрафные санкции. Как общими усилиями справится с инфекционными болезнями - репортаж Юрия Карнеловича.
Рабочий день в Щучинском центре гигиены и эпидемиологии начинается с общения по телефону с теми, кто вернулся из-за границы и находится на самоизоляции. Две недели они обязаны находиться дома и выполнять определенные требования.
Самоизоляция - мера вынужденная, но эффективная в профилактике инфекционных заболеваний
Потому контроль за ее соблюдением эпидемиологи ведут постоянный. Созданы несколько мобильных бригад, которые посещают людей на дому. К Виктору Митлевскому специалисты наведываются через день. Мужчина работает дальнобойщиком и только что вернулся из рейда. И если контроль за прибывающими в страну осуществляют эпидемиологи, то так называемые контакты первого уровня отслеживают медики. Посещают их дома. На выезд обязательно в защитных костюмах.
В районе создано пять таких бригад медиков, которые ежедневно совершают до двадцати выездов. Контроль за самоизоляцией осуществляют различные службы. Эпидемиологи, врачи, правоохранительные органы. Причем, как в совместных группах, так и по отдельности. К примеру, сотрудники РОВД, находясь на дежурстве, обязательно наведываются по определенным адресам.
Штраф за нарушение самоизоляции
Чтобы подтвердить, что режим самоизоляции не нарушен, человек может выглянуть в окно или выйти на площадку подъезда. Тот, кто нарушает правила, получит штраф - от 600 до тысячи рублей.Режим самоизоляции длится две недели. Если за это время у человека не выявлены симптомы инфекционного заболевания, то все ограничительные меры снимаются.
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