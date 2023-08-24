В Беларуси ведут мониторинг готовности школ к новому учебному году

Особое внимание мы обращаем прежде всего на безопасные условия пребывания детей, организацию пропускного режима, работу камер видеонаблюдения, тревожной сигнализации, организацию подвоза детей в сельской местности. Без внимания прокуроров не остаются объекты, где к сожалению, не завершены ремонтно-строительные работы.

Светлана Нанкевич, начальник отдела прокуратуры Гродненской области

