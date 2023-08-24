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В Беларуси ведут мониторинг готовности школ к новому учебному году

В Беларуси ведут мониторинг готовности школ к новому учебному году. Специально созданные рабочие группы выборочно посещают учреждения во всех регионах. Проверки осуществляют комплексно представители госконтроля, правоохранительных органов, МЧС и прокуратуры. В Гродненской области подписано 96 % сертификатов готовности.

Особое внимание мы обращаем прежде всего на безопасные условия пребывания детей, организацию пропускного режима, работу камер видеонаблюдения, тревожной сигнализации, организацию подвоза детей в сельской местности. Без внимания прокуроров не остаются объекты, где к сожалению, не завершены ремонтно-строительные работы.
Светлана Нанкевич, начальник отдела прокуратуры Гродненской области

Мониторинг учебных заведений рабочими группами продолжится до конца августа.

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