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В Беларуси ведут мониторинг готовности школ к новому учебному году
В Беларуси ведут мониторинг готовности школ к новому учебному году. Специально созданные рабочие группы выборочно посещают учреждения во всех регионах. Проверки осуществляют комплексно представители госконтроля, правоохранительных органов, МЧС и прокуратуры. В Гродненской области подписано 96 % сертификатов готовности.
Особое внимание мы обращаем прежде всего на безопасные условия пребывания детей, организацию пропускного режима, работу камер видеонаблюдения, тревожной сигнализации, организацию подвоза детей в сельской местности. Без внимания прокуроров не остаются объекты, где к сожалению, не завершены ремонтно-строительные работы.
Мониторинг учебных заведений рабочими группами продолжится до конца августа.
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