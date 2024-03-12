В Беларуси ветеранам ко Дню Победы выплатят повышенную матпомощь

В Беларуси в 2024 году выплатят повышенную материальную помощь ко Дню Победы. Наибольшие суммы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также те, кто участвовал в боях против японской армии, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Соответствующее решение Совета Министров № 159 официально опубликовано 12 марта 2024 года.

Согласно документу, выплаты будут производиться с 25 апреля по 4 мая, их размер составит от 1 до 4 тыс. белорусских рублей. В прошлом году они достигали от 850 до 2 тыс. рублей.

Максимальную сумму получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны и боевых действий против японской армии по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также те, кто разминировал территории и объекты после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

По 2 тыс. рублей получат обладатели орденов и медалей СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, блокадники и те, кто строил военные базы, аэродромы, прифронтовые участки железных дорог и другое, а также работавшие на объектах ПВО.

Тысячу рублей же получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания. Аналогичные выплаты будут произведены и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями во время войны либо с последствиями военных действий.