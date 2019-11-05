В Беларуси внедрен экспериментальный метод лечения наркозависимости

Профилактика наркомании - самый эффективный метод борьбы с недугом. Избавиться от наркотической зависимости очень сложно, а частота рецидивов порой превышает 80 %. Поэтому в учебных и других заведениях проводятся различные профилактические методы по борьбе с употреблением наркотиков. Но если человек уже зависим, профилактика бесполезна. Здесь уже нужна реабилитация. Минздрав, МВД, а также Минтруда и соцзащиты 2 месяца назад запустили экспериментальный центр для наркозависимых. Его появление вызвано одной из значимых негативных тенденций, которые проявляются в последнее время - растущей латентностью наркомании. Главная задача - вновь вернуть пациента в социум, найти ему работу и показать, что жизнь бывает другой.







Работал в ночном баре, там и пристрастился к альфа-PVP. Евгений один из первых пациентов экспериментального реабилитационного центра для наркозависимых. Лечебница функционирует на базе Центра психического здоровья лишь 2 месяца. Парень пришел сюда сам, новую клинику порекомендовал лечащий врач. В Беларуси официальное число наркозависимых, т.е. известных органам здравоохранения, 12 тысяч человек. Реальное количество больше в разы. МВД называет цифру в 90 тысяч. Социологические исследования показывают, что эти люди еще могут приносить пользу и экономике, и обществу. В этом центре пока пациенты лечатся, их навещают сотрудники Минтруда и соцзащиты. Найти работу и вновь оказаться в социуме -базовая задача для наркозависимых. Психологам приходится учить пациентов даже составлять распорядок дня.



Даже свой день рожденья Оксана Колбасова проводит в реабилитационном центре. Новая для Беларуси методика только осваивается пациентами и персоналом. Врачи уверяют, качество лечения достигается за счет индивидуального подхода. Поэтому количество наркозависимых здесь всего 5 человек. Тема наркомании, борьбы с ней, а также профилактики на постоянном контроле правоохранителей и лично Главы государства. Системная работа позволила переломить сложную ситуацию, которая сложилась в Беларуси за последние десятилетия. Ключевым решением стал декрет, принятый в конце 2014 года. Документ помог остановить распространение спайсов и курительных смесей, тогда же была ужесточена уголовная ответственность за наркопреступления.







Поправки в Уголовный кодекс этим летом дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям. Таким образом, всего за 5 лет преступлений в этой сфере стало в полтора раза меньше. Уровень смертности от передозировок в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. В целом по оценкам ООН, наркотики сейчас употребляет каждый 20-й человек на планете. Ежегодно от них погибает свыше 200 тысяч людей.



Артуру проще перечислить, что он не употреблял с 16 лет. Опий, героин, амфитамин. Чего только не попадает в Беларусь. Еженедельно задержания наркоторговцев или их подельников появляются в криминальных сводках. Если товар дошел до покупателя, ломаются мечты, судьбы и даже жизни. Несмотря на то, что парень выйдет из центра через месяц, полный курс реабилитации завершится лишь спустя год. К этому времени у мужчины будет и работа, и мечты, которые он в состоянии осуществить. Ведь нет наркотикам Артур уже научился говорить. Пока такой экспериментальный центр лишь один. Он находится в Минске. Сюда могут попасть лишь жители столицы и Минской области. Впрочем, если программа окажется удачной, подобные центры откроются в каждой области нашей страны.



