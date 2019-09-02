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Теперь автогражданку можно оформить в электронном виде

В Беларуси изменилось страховое законодательство. Новации содержатся сразу в нескольких сферах.

  1. Снижаются тарифы обязательного страхования недвижимости.

  2. Изменяется срок заключения договора на страховку жизни и дополнительной пенсии с трех лет до года.

  3. Автогражданку можно будет оформить в электронном виде.

  4. Увеличен размер страховой выплаты при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГАИ с 400 до 800 евро.

  5. Почти на 40 % снизилисьвзносыдля электромобилей и гибридных автомобилей .

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