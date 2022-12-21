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В Беларуси внесены изменения в указ о предоставлении господдержки при строительстве жилья
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 433, которым корректируется указ № 13 от 6 января 2012 года "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений", сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Изменения, в частности, касаются граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и до 15 января 2022 года получивших земельные участки для строительства жилых домов в малых городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах не по месту постановки на учет нуждающихся. Они смогут воспользоваться государственной поддержкой для возведения этих домов.
Указом также устанавливается, что в исключительных случаях с разрешения местных исполнительных комитетов возможно отчуждение земельных участков, предоставленных состоявшим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам, и (или) возведенных на них жилых домов до истечения 5 лет со дня государственной регистрации таких домов. Ранее этот срок составлял 8 лет.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Фото:pixabay.com
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