В Беларуси вносятся коррективы в жилищные отношения

Соответствующий указ накануне подписал Президент. Данный документ принят в связи с вступлением в силу нового Жилищного кодекса.



Так, государственные одноквартирные жилые дома или квартиры в блокированных домах могут быть проданы нанимателям по оценочной стоимости. Это касается помещений, которые признаны не соответствующими техническим и санитарным требованиям. Однако при этом граждане должны будут их отремонтировать.



Кроме того, госорганы будут по-прежнему аккумулировать средства, полученные от аренды жилья. На ремонт еще не заселенных помещений можно будет потратить до 40 процентов денег.



Указ также предусматривает, что арендные квартиры в новостройках, предоставленные детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей могут быть переведены в разряд социальных по заявлению жильцов.



