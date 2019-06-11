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В Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности

Жаркая погода сохранится до конца недели. Завтра днем на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов выше нуля. Запрет на посещение лесов введен в 27 районах Беларуси.

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