В Беларуси восстановили одну из сакральных святынь нации - Туровский крест

Подробнее о том, как восстанавливали одну из сакральных святынь нации - Туровский крест. В конце 12-го - начале 13-го веков реликвия находилась в кафедральном соборе Турова, который был разрушен во время землетрясения 1230 года. Это напрестольный крест наподобие знаменитого креста Евфросинии Полоцкой. Только в отличие от полоцкого по Туровскому кресту не осталось никаких документальных источников относительно того, как он выглядел. Восстановление инициировал президент страны 3 года назад. Был создан художественный совет по воссозданию реликвии, проведена масштабная научная работа, изучены сохранившиеся аналоги того периода - византийские и западно-европейские.



О возрождении белорусской святыни Елена Бормотова. Руины кафедрального собора Турова - православного храма второй половины 12-го века. Центр одной из древнейших епархий. Фундаменты культового здания византийской архитектурной школы были открыты более полувека назад. Это то, что осталось после землетрясения.







Еще в 1962-м при раскопках древнего Турова были обнаружены четыре свинцовых медальона. Их нашли на одной глубине, примерно - 1 метр 80, в одном слое земли, в соседних квадратах на небольшом расстоянии друг от друга. Уже тогда возникло предположение, что иконки могут относиться к одному предмету, возможно, к кресту. И это предположение ученого Лысенко - а именно он руководил раскопками - до сих пор не было оспорено. На одной из иконок - первое изображение святителя Кирилла Туровского. Предположительно, заказчикам епархиального креста выступал один из князей - Глеб, в крещении - Михаил. Воссоздание святыни заняло 3 года. Два года исследований и год работы в материале. Восстановленный крест - не просто церковный предмет, это мощевик. Реликвии планируют поместить ко дню памяти Кирилла Туровского - к маю следующего года.

