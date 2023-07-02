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В Беларуси восстановят памятник партизанам бригады "Разгром"
В Беларуси чтут подвиги предков и ухаживают за мемориалами и воинскими захоронениями. Так, в Смолевичском районе восстановят разрушенный памятник, посвященный партизанской бригаде "Разгром". Она считается одной из крупнейших. В годы Великой Отечественной силами ее бойцов уничтожены сотни гитлеровских поездов и почти 15 тысяч нацистов. Мемориальный ансамбль в память о подвигах многонациональной бригады был установлен на месте соединения "разгромовцев" - деревня Кленик в Смолевичском районе. Однако он серьезно пострадал от стихии в 2017 году. В нашей стране также работают над сохранением исторической правды.
Сегодня то время, когда мы должны противодействовать тем усилиям, которые прикладывают наши враги, коллективный Запад, пытаясь отнять у нас победу, нивелировать достижения Советского Союза в победе над гитлеровской Германией.
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