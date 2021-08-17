В Беларуси возбуждено более 20 уголовных дел за зарплату в конверте

Штормит и на поле теневых зарплат. Департамент финансовых расследований продолжает выявлять скрытые заработки. С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, если речь идет о крупных размерах ущерба. Финансовая милиция выработала методы проведения контрольно-аналитических мероприятий, сегодня ведомство работает в плотной связке с контролирующими и правоохранительными органами. Уже возбуждено более 20 уголовных дел.



А это миллионы тайных заработков для одних и низкие пенсии для других. Владимир Королев продолжит.Поднять бухгалтерию за многие годы пришлось финансовым милиционерам в этом гродненском магазине автозапчастей. Официальная зарплата здесь была 300 рублей, а вот в конверте - потяжелее: от 500 до 800. На протяжении нескольких лет частная компания скрывала от налогообложения свои истинные доходы.







С июня в Беларуси за зарплату в конверте - уголовная ответственность до 12 лет

Схожая такса в Гродно была и на фабрике по производству окон. Около 800 рублей получали в конверте, а официально зарабатывали 250. По данным финансовой милиции, таким образом зарплату получали 45 человек. В общей сложности в конверте раздали свыше 350 тысяч рублей. С этой суммы не выплачивался подоходный налог и отчисления в фонд соцзащиты.

Сергей Козячий, начальник отдела управления ДФР КГК Беларуси по Гродненской области:

А это уже производство окон в Минске. Здесь схема такая же - с 2019 года по указанию директора часть продукции, за которую расплачивались наличными, не отражалась в бухгалтерском учете. 25 сотрудников компании получали часть от этих денег в конверте. Были в плюсе все, кроме государства.





Сегодня ведомство тесно работает с контролирующими и правоохранительными органами, что позволяет эффективнее выявлять серые схемы. Также в Беларуси действует межведомственная рабочая группа, проводящая анализ выполненной работы.

С мая на сайте Комитета госконтроля работает онлайн-сервис, посвященный зарплатам в конвертах. За 3 месяца на него обратились около сотни человек. В ведомстве обещают, что каждая заявка будет рассмотрена.





Сообщить о зарплате в конверте можно на сайте КГК