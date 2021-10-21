В Беларуси возобновят оказание консультативной и плановой медпомощи, детальная программа по каждому из регионов уже разработана

Ситуация с коронавирусом по-прежнему остается вопросом приоритетным. Но никуда не делись и другие болезни, и это тоже требует внимания. Потому в кратчайшие сроки в нашей стране возобновят оказание консультативной и плановой медпомощи. Детальная программа - как это будет происходить - по каждому из регионов уже разработана. 19 октября Президент дал поручение вернуть обслуживание белорусов в медучреждениях, где оно было свернуто, по вопросам, не связанным с коронавирусом. Кроме того, заметили ученые и необычную связь COVID-19 с уменьшением распространения гриппа и рака. На некоторых отечественных предприятиях белорусов, которые решили вакцинироваться, стали стимулировать рублем. Обо всем по порядку - в репортаже.

Премия за вакцинацию

Тезис, что "здоровый работник - это и здоровое будущее предприятия" на Полоцком молочном комбинате готовы поддержать не только словом, но и рублем. Вакцинировался - получи 145 рублей.

Было принято такое решение совместно с администрацией и профсоюзным комитетом о стимулировании вакцинации и выплаты единовременной материальной помощи в размере пяти базовых величин. Чтобы люди понимали, что работающий человек - это залог будущего предприятия. Татьяна Акимова, председатель профкома первичной профсоюзной организации Полоцкого молочного комбината

В первую волну вирус выбил из рабочего графика серьезную часть трудового коллектива. Поэтому сейчас здесь санитайзеры, маски, перчатки… Днем работники проходят термометрию, показывают видеоролики с уже вакцинированными известными полочанами. Да и прививку сделать - далеко ходить не надо - здравпункт предприятия.

Прививаться надо, потому что должен быть сформирован коллективный иммунитет. Это бонус прекрасный в размере пяти базовых величин. Но, конечно же, вакцинация - это дело добровольное. А деньги - приятный бонус. Наталья Зеленкевич, юрисконсульт Полоцкого молочного комбината

Президент против принудительного подхода в вопросах вакцинации и ношения масок

Хозяйственный подход может быть во всем. Да, это простой рационализм! "Вакцинироваться или не вакцинироваться", - в частности. В целом - "как в Беларуси надо проводить антиковидную кампанию?" На эти и другие вопросы исчерпывающе накануне ответил глава государства.

Добровольность и сознательность - белорусский путь

Носить или не носить - личное дело каждого. В этом вопросе Беларусь не собирается принуждать своих граждан. Расчет здесь на сознательность наших людей. Государство создает условия для комфортной жизни и работы. В том числе и в условиях мировой пандемии. Запретить - это легче всего, но кому от этого лучше?

За сутки в Беларуси вакцинируется около 30 тысяч человек. Это не сказать, чтобы много, но и не мало.

Маски и вакцинация - дело добровольное, но необходимое

Похожая ситуация с масками и респираторами. Президент буквально акцентировал внимание чиновников: ношение средств защиты - это дело добровольное. Ровно также государство исходит из того, что люди у нас преимущественно сознательные.

Люди должны дышать воздухом. Это же аксиома, и от этого тоже зависит здоровье и самочувствие. Более того, с COVID-19 остается много неизученных вопросов.

Медики зафиксировали резкое снижение обращений по онкопрофилю и гриппу

Например, в прошлом году медики зафиксировали резкое падение обращений по онкологическому профилю и гриппу. Предварительный анализ говорит, что Президент сделал правильные выводы, основанные на тенденциях и цифрах.





В Беларуси налажена регистрация злокачественных опухолей. До пандемии заболеваемость злокачественными новообразованиями росла. В 2020 году впервые произошло ее резкое снижение. Сразу на 20 %. Похожая ситуация отмечалась в большинстве других стран. Предположения, что это связано с уменьшением обращаемости онкологических пациентов за медицинской помощью, не подтвердились. Смертей от рака стало меньше.

По данным канцер-регистра, оказалось, что в 2020 году онкологическая смертность снизилась. От причин, не связанных со злокачественными опухолями, умерло всего на 240 онкопациентов больше, чем в 2019 году. Это совсем небольшая цифра. Да, она, скорее всего, обусловлена коронавирусной инфекцией, но это никак не объясняет снижение заболеваемости. Суммарно за 2020 и 2021 годы количество онкопациентов снизилось почти на 25 тысяч. Так и возникла гипотеза, что это может быть связано с самой коронавирусной инфекцией. Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова

Возможно, COVID-19 каким-то образом оказывает влияние на уменьшение распространения гриппа и злокачественных образований. На это предстоит ответить ученым.

В Беларуси в кратчайшие сроки возобновят оказание консультативной и плановой медпомощи

Что касается оказания консультативной и плановой медпомощи белорусам, она возобновится в самые кратчайшие сроки, как этого и потребовал Президент.

Президент не согласился с предпринятыми Минздравом мерами - помощь должна оказываться и по другим заболеваниям. Белорусы в этом вопросе не должны быть обделены. Речь идет не только обо всех операциях, но и консультациях. Разумеется, за исключением совсем каких-то косметических процедур, вроде массажа на дому. За двое суток облисполкомами был разработан план по оказанию консультативной и плановой помощи. Кроме того, уже подготовлен проект приказа Минздрава.

Контролировать этот вопрос поручено помощнику Президента - Александру Косинцу. Как бы ни было сложно, государство будет оказывать помощь гражданам. Если нужно, то, как на войне. Ответственность по этому вопросу на местах - персональная.