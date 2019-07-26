Этим летом в Беларуси впервые организованы сводные белорусско-узбекские строительные отряды. Две команды сейчас работают в Минске. Вместе с нашими бойцами трудятся и 15 студентов из Ташкентского технического университета. В основном ребята выполняют подсобные работы - укладывают плитку, равняют грунт, прокладывают траншеи. После трудовой смены - активная программа отдыха.

Сводные белорусско-узбекские отряды завершат свою работу в белорусской столице в первые дни августа. Следующим летом такое международное сотрудничество планируют продолжить.

Уже в понедельник в Минске стартует первый белорусско-узбекский форум регионов. На протяжении двух дней специалисты обсудят вопросы взаимодействия в гуманитарной и научной сферах, а также в промышленной кооперации.