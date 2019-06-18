В Беларуси впервые пересадили сердце 10-летней девочке

Операция прошла в начале июня, и сегодня, в день своего рождения, пациентка отлично себя чувствует и принимает подарки от докторов. Трансплантацию главного органа детям до 18 лет за историю белорусской медицины проводили трижды. И каждая такая сложная операция, конечно, не остается без внимания в мировом сообществе кардиологов. О жизни с новым сердцем репортаж Юлии Гризунт.



Несмотря на то что Дарье Кирикович всего 10 лет, она лучше многих взрослых знает особенности работы главного органа. Строение сердца изучала не по книге, а по УЗИ-снимкам своего собственного. Полтора месяца девочка провела в реанимации практически без сознания. А сегодня отмечает свое 11-летие уже на ногах. Доктора устроили ей настоящий праздник с цветами и подарками. И все же главное желание именинницы в этот день - как можно быстрее вернуться домой к родным.





Дарья стала первым в нашей стране ребенком, которому пересадили сердце в таком юном возрасте.

Операции с использованием моделей сердца, напечатанных на 3D-принтере

Достижения такого уровня сразу становятся достоянием мировых кардиологов. К слову, через несколько дней в нашу страну прилетят хирурги из Лондона, чтобы научиться делать операции с использованием моделей сердца, напечатанных на 3D-принтере.



В прошлом году у нас проходили стажировку кардиологи из Германии. В ближайшее время на обучение планируют приехать специалисты из Польши и Румынии. Наши хирурги в свою очередь регулярно ездят на стажировку во Францию, Италию и Америку.





Ежегодно в Беларуси проводят примерно полсотни трансплантаций сердца.

В 2019 году уже 28 пересадок. Непростое вмешательство в нашей стране научились делать за 10 лет. И всего трижды такими пациентами становились дети до 18 лет.

Умело борются с любым из 250 существующих пороков сердца.