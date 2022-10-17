В Беларуси впервые проходит Неделя родительской любви

Мама - самый значимый человек в жизни каждого ребенка. Но ребенок больше времени проводит в учреждении образования. Для того чтобы нам наладить сотрудничество, оказать своевременную помощь, развивать творческие способности детей, мы пригласили мам в этот праздник.

Татьяна Касилович, директор Ратомской средней школы