ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси впервые проходит Неделя родительской любви

Неделя родительской любви проходит в Беларуси. Началась она с празднования Дня матери. Этот день отметили на прошедших выходных во всех учреждениях страны. В Минском районе в агрогородке Ратомка в школе провели квест для мам. Устроили его дети вместе с учителями. Родительниц проверяли на знание математики, правил дорожного движения, безопасности в области киберпреступности.

Мама - самый значимый человек в жизни каждого ребенка. Но ребенок больше времени проводит в учреждении образования. Для того чтобы нам наладить сотрудничество, оказать своевременную помощь, развивать творческие способности детей, мы пригласили мам в этот праздник.
Татьяна Касилович, директор Ратомской средней школы

Закончится Неделя родительской любви 21 октября, в День отца. Этот праздник будет отмечаться у нас впервые.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все