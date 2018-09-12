В Беларуси впервые проходит реабилитация китайских детей с диагнозом ДЦП

5 пациентов с диагнозом ДЦП проходят 20-дневный курс восстановления. Для каждого ребенка разработан индивидуальный план реабилитации. Каждый день массаж, лечебная физкультура, водные процедуры и упражнения на тренажерах. Китайские дети со своими матерями прилетели по приглашению Президента Беларуси. Как полагает посол КНР Цуй Тимина, это свидетельствует о внимании белорусского лидера к Поднебесной. Всего в Беларусь приедут три группы китайских ребят. Доктора надеются, что лечение и реабилитация не только будут результативными, но и оставят яркие впечатления о нашей стране. Ведь кроме лечения гостей ждут экскурсии по знаковым местам Беларуси. Позже к нам приедут еще 2 группы по 5 человек. Первыми впечатлениями пациенты поделились с Юлией Гризунт.

Чжао Изихао вместе со своей мамой уже 8 лет борется со страшным диагнозом - детский церебральный паралич. Половину своей жизни ребенок провел в пекинской детской больнице, как и 5 пациентов, которые теперь проходят курс реабилитации в Беларуси. Их мамы признаются, что сами способы лечения в двух странах отличаются кардинально.

Все пациенты в Беларуси впервые. И, конечно, для них предусмотрены экскурсии в столицу, в знаковые места недалеко от Минска, даже на крупные заводы. Но, как оказалось, не меньше эмоций вызывают обычные прогулки по Острошицкому городку, где и находится медцентр.

Для каждого ребенка разработан индивидуальный план реабилитации. Процедуры занимают половину дня - каждый день массаж, лечебная физкультура, водные процедуры и, конечно, упражнения на тренажерах.

Первая группа пациентов пройдет 20-дневный курс лечения, после в Беларусь приедут еще 2 группы по 5 человек. Результат есть - дети, пусть и не понимая язык, улыбаются врачам и уже делают все более уверенные шаги несмотря ни на что.

Чтобы принять гостей из Поднебесной, продумали все заранее. Составили специальное меню. Как выяснилось, дети из Китая не пьют кефир и практически не едят каши. А еще постарались уменьшить языковой барьер.

Переводчиков в больнице меньше, чем гостей из Поднебесной, однако пациенты уже успели изучить медцентр. Например, на каждом кабинете появились таблички с названиями процедур на китайском языке.