В Беларуси впервые проходят дни памяти владыки Филарета

В Минске на базе духовно-просветительского центра "Ковчег" Свято-Елисаветинского монастыря проходят дни памяти митрополита Филарета. Иерарху, который прослужил Белорусской православной церкви более сорока лет, посвящены выставки, показы кино- и телевизионных фильмов, духовные беседы.

Хронику жизни выдающего священнослужителя можно проследить по фотовыставке "Сердце милующее". Уникальную экспозицию для проекта памяти представила Минская духовная академия и Церковно-исторический музей Белорусской православной церкви. Это вещи из мемориального кабинета владыки: старинные книги, богослужебные одеяния, письменные приборы и мебель, которыми пользовался Филарет.

Сегодня, 14 декабря, - день ангела владыки, именины Филарета. И в честь всенародно любимого иерарха звучит музыка и теплые воспоминания тех, кто был лично знаком с Кириллом Варфоломеевичем Вахромеевым, кто служил под его началом, а также всех православных верующих.