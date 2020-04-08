В Беларуси впервые составят рейтинг PR-агентств

Проект "Рейтинг Байнета" объявил о старте первого рейтинга PR-агентств Беларуси. Это позволит его участникам проанализировать свои позиции на рынке относительно конкурентов, а потенциальным заказчикам - составить объективную картину рынка PR-услуг. Будут учитываться такие показатели, как масштаб агентства, опыт работы, количество, качество и результаты реализованных за год кампаний/проектов, а также отзывы клиентов. Заявки на участие будут приниматься до 30 апреля включительно на сайте проекта. Итоги объявят в мае. Отметим, участие в рейтинге PR-агентств платное.



