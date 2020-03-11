В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии благодаря аппарату ЭКМО

В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи так называемого ЭКМО-аппарата. Это оборудование, которое работает вместо сердца и легких, пока врачи лечат органы пациента. Если речь идет о взрослом, подключить ЭКМО несложно, такую операцию проводят без скальпеля. А вот ребенку делают полостное вмешательство, которое может стать смертельным, если у маленького пациента сложная форма пневмонии.

Юлия Гризунт познакомилась с родителями пациентки и узнала, как девочка чувствует себя сегодня.





Эта история началась с банального насморка

А потом всего за ночь маленькую Софию одолела пневмония. Девочку доставили в столичную инфекционную больницу. На протяжении двухдней медики боролись за ее здоровье, но лучше малышке не становилось. Когда шансов на выздоровление уже почти не осталось, среди ночи трехлетнюю пациентку привезли в РНПЦ детской хирургии. Как выяснится позже, буквально через пару часов было бы уже поздно. Но врачи успели провести «операцию спасения».

Сейчас, когда малышка шутит и напевает песни из любимых мультиков, сложно поверить, в каком состоянии ее доставили в эту больницу.

Удивительное спасение стало возможным благодаря аппарату ЭКМО

Это оборудование, которое подключают к пациенту, и оно буквально работает вместо сердца и легких. ЭКМО выполняло функции организма Софии больше недели. Чтобы ее поврежденные легкие, наконец, заработали сами, за малышкой наблюдали 8 профессиональных медиков.

Сейчас такой аппарат есть только в РНПЦ детской хирургии. В единичном экземпляре. Но скоро здесь появятся еще два таких. Они смогут спасать жизни малышей весом всего от двух килограммов.

Кстати, для взрослых пациентов эта процедура менее опасна. Им аппарат ЭКМО подключают малоинвазивным способом. А вот детям с тонкими сосудами приходится делать открытую операцию.

Педиатры, терапевты и даже хирурги напоминают: