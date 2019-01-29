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В Беларуси впервые вручили премию "Человек безбарьерной среды"
Ее удостоены три человека. Столичная школьница, призер международных литературных конкурсов София Ворса за книгу "Город слепых перекрестков". Главный редактор журнала "Роднае слова" Зоя Подлипская. И Елена Маслова - за создание первого детского инклюзивного хора в нашей стране "Радость души". Это люди, кто своим творчеством помогает раскрывать безграничные возможности физически ограниченных людей.
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