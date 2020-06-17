В Беларуси впервые за 9 лет нашли гнездо с птенцами беркута

Последнее успешное гнездование этого краснокнижного орла было в 2011 году. Гнездо с двумя птенцами обнаружили орнитологи во время экспедиции в Витебскую область.



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