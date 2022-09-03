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В Беларуси вспомнили историю лагеря смерти "Тростенец" - символа трагедии, о которой нельзя забыть
В памяти каждого из нас останется трагическая история концлагеря "Тростенец". Именно ее вспоминают сегодня в Беларуси.
Именно 3 сентября 78 лет назад впервые состоялся траурный митинг о погибших в Тростенце - нацистском лагере смерти на территории оккупированной Беларуси. Ко дню памяти жертв в крипте Всехсвятского храма состоялась лития.
Сегодня из крипты храма-памятника мы начинаем памятные мероприятия. Мы хотим мира. И они, люди, чей прах хранит урна уже почти 80 лет, тоже не хотели войны. Они не мыслили свой конец таким жестоким и нечеловечным. Мы сегодня помолимся об убитых, замученных и униженных, чтобы Господь вернул их попранное людьми достоинство, вернул в избытке своей милости.
Очень важно нам не только сегодня сохранить историческую правду и память про Тростенец, но и о тех трагических и одномоментно героических страницах нашей истории Великой Отечественной войны, передать уже следующим поколениям те важные моменты. Потому что белорусы, русские, в целом советский народ остался непокоренным. И мы по праву носим гордое звание народа-победителя.
Далее велопробег, в котором приняли участие волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" из всех регионов Беларуси, отправился в мемориальный комплекс "Тростенец". У скульптурной композиции "Врата памяти" состоялась межконфессиональная молитва и возложение цветов.
Я, конечно, очень благодарен, что меня как представителя Германии пригласили сюда. Это очень важно не только посольству, правительству, но и немецкому народу именно в таких мероприятиях участвовать и помнить.
Тростенец - самый большой концлагерь на территории СССР. По вновь открывшимся архивным данным Генпрокуратуры Беларуси, здесь во время Великой Отечественной войны были замучены более полумиллиона человек разных национальностей.
Фото: БелТА
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