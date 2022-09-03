В Беларуси вспомнили историю лагеря смерти "Тростенец" - символа трагедии, о которой нельзя забыть

Сегодня из крипты храма-памятника мы начинаем памятные мероприятия. Мы хотим мира. И они, люди, чей прах хранит урна уже почти 80 лет, тоже не хотели войны. Они не мыслили свой конец таким жестоким и нечеловечным. Мы сегодня помолимся об убитых, замученных и униженных, чтобы Господь вернул их попранное людьми достоинство, вернул в избытке своей милости.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска