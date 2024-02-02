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Обновленная инструкция об оказании медпомощи белорусам не по месту жительства вступает в силу

В Беларуси сегодня вступает в силу обновленная инструкция Минздрава об оказании медпомощи белорусам не по месту жительства.

Гражданин должен самостоятельно обратиться в поликлинику для временного закрепления, которое в перспективе может продляться. После положительного решения оформляется медкарта. Предыдущая поликлиника уведомляется о том, что пациент в ней больше не обслуживается, и должна в 5-дневный срок отправить в новую поликлинику необходимые документы.

Что касается скорой медицинской помощи, то она оказывается безотлагательно и независимо от места жительства.

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