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В Беларуси вступают в силу изменения в Правила дорожного движения
Едем по-новому. В Беларуси с 27 октября вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. Главные нововведения касаются новых видов средств передвижения - электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других модных гаджетов. Все это в ПДД теперь называется общим термином - "средства персональной мобильности". На них можно ездить с 14 лет и только одному, если в паспорте устройства не прописана поездка с пассажиром. К тому же кататься можно по велодорожке, а при ее отсутствии - по тротуару со скоростью не выше 25 км/ч. Причем эта категория участников дорожного движения теперь официально относится к пешеходам. Узаконены на дорогах и электромобили.
Велосипедистам на территории Беларуси при участии в дорожном движении разрешено не спешиваться, но вместе с тем в новых правилах прописано, что при подъезде к проезжей части велосипедист обязан заблаговременно снизить скорость, убедиться в собственной безопасности и только после этого начать движение через проезжую часть дороги со скоростью идущего шагом пешехода. Вне населенного пункта и в темное время суток велосипедист должен будет передвигаться в одежде со световозвращающими элементами.
Для чего вводится отдельная категория электромобилей?
Им будет разрешено передвигаться в полосе для общественного транспорта, в первой полосе, а также появится дополнительная разметка, появятся дополнительные дорожные знаки, которые будут указывать водителям электротранспорта, где они могут припарковаться, где они могут подзарядить свое транспортное средство. Также будет введена ответственность за парковку на месте именно для электромобиля, где он должен заряжаться, также не будет разрешено водителям электротранспорта занимать парковочное место, если он в данный момент не подтверждает свое транспортное средство.
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