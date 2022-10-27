В Беларуси вступают в силу изменения в Правила дорожного движения

Едем по-новому. В Беларуси с 27 октября вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. Главные нововведения касаются новых видов средств передвижения - электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других модных гаджетов. Все это в ПДД теперь называется общим термином - "средства персональной мобильности". На них можно ездить с 14 лет и только одному, если в паспорте устройства не прописана поездка с пассажиром. К тому же кататься можно по велодорожке, а при ее отсутствии - по тротуару со скоростью не выше 25 км/ч. Причем эта категория участников дорожного движения теперь официально относится к пешеходам. Узаконены на дорогах и электромобили.