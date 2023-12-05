В Беларуси вступил в силу Указ Президента "О садоводческих товариществах". Как заявляют в Минэкономики, документ направлен на то, чтобы многие вопросы решались у владельцев загородной недвижимости проще. Для этого расширены полномочия местных властей: они получили право назначать председателя правления товарищества при его длительном отсутствии и требовать провести внеочередное общее собрание.