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В Беларуси вступили изменения в Уголовный кодекс
Новации касаются экономических преступлений. Теперь конфисковывать имущество не будут. Вместо этого вида наказания вводится штраф от 300 до 500 базовых величин. Помимо этого, граждане, которые впервые осуждаются за совершение экономических преступлений и не представляют большой общественной опасности, не будут подвергаться лишению свободы. Однако в том случае, если их преступления не связаны с контрабандой и незаконным экспортом. Новации касаются и статьи за незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации. Теперь за это правонарушение будет предусмотрен штраф.
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