В Беларуси вступили в силу изменения в ПДД - объясняем, что нового

На протяжении нескольких лет автомобильные эксперты, юристы, законотворцы, Госавтоинспекция и другие специалисты изучали опыт передовых стран, чтобы внести изменения в ПДД. Главные нововведения касаются новых средств передвижения: электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других модных гаджетов. Все это теперь называется общим термином "средства персональной мобильности". Где и с какого возраста на них можно ездить? Какие преференции у электромобиля и насколько изменятся правила перевозки пассажиров для мотоциклистов? Ответы знает Владимир Королев.

Вот уже несколько дней, как водители ездят по измененным, а где-то и по новым правилам. В новинку будут и некоторые элементы разметки и знаки.

Среди них зона с ограничением максимальной скорости. Этот знак установят там, где активное пешеходное движение.





Например, на узких улочках, где много кафе или ресторанов. Или там, где плотная городская застройка, чтобы ограничить скорость авто. Увеличен лимит скорости для легковых авто и малотоннажных грузовиков до 120 км/ч. Ранее эта скорость была 90 для второстепенных дорог и 120 км/ч для скоростных автомагистралей.

Проведение ежегодных акций по контролю внимания водителей в начале и конце учебного года с включением ближнего света фар станет нормой. В ПДД закрепляется так называемое правило двух полос. То есть водитель может не останавливаться перед нерегулируемым переходом, если до велосипедиста или пешехода больше двух полос - трамвайные пути, разделительная полоса или зона, а также островок безопасности тоже считаются как дополнительная полоса.

Впервые в правилах появляется терминология "электромобиль". Этой категории разрешено движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Места для зарядки "электричек" будут дополнительно обозначены знаками. Машины с двигателем внутреннего сгорания не смогут здесь стоять под угрозой штрафа и даже эвакуации.

Больше всего разговоров было о так называемых средствах персональной мобильности - в этот термин включены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, электровелосипеды и другие новые устройства. Те, кто на них ездят - пешеходы - передвигаться можно будет со скоростью не более 25 км/ч, не создавая препятствий для движения обычных людей.





На средствах персональной мобильности можно передвигаться с 14 лет, это важно. Родители зачастую своим малолетним детям покупают на день рождения такие подарки, как электросамокаты, сигвеи, моноколесо. Уважаемые родители, убедитесь сначала в характеристиках, в том числе и возрастных, и после этого, согласно новым правилам дорожного движения, разрешайте своему ребенку передвигаться в черте города. Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси

Изменения коснулись и мотоциклистов, Теперь байкерам нельзя перевозить пьяных пассажиров. А сам инспектор ГАИ вправе отправить на освидетельствование не только водителя, но и его спутника. К тому же дорожная милиция начинает штрафовать за экстремальное вождение. Не так давно это понятие появилось в Кодексе об административной ответственности. Теперь же за езду на заднем колесе, не держась за руль или не поставив ноги на педали, официально можно получить штраф.

Коснулись новшества и велосипедистов. В темноте на загородной трассе эти участники движения должны будут передвигаться по дороге в светоотражающем жилете. Также велосипедистам разрешили не спешиваться при переезде дороги, если это происходит на пешеходном переходе.

Вместе с тем в новых правилах прописано, что при подъезде к проезжей части дороги велосипедист обязан снизить заблаговременно скорость, убедиться в собственной безопасности и только после этого начать движение через проезжую часть дороги. При этом со скоростью идущего шагом пешехода, т.е. скорость должна быть небольшая.